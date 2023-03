Redmi K60 Ultra: svelati i primi dettagli sul nuovo device

Lo scorso dicembre, Redmi ha presentato la nuova famiglia K60. A distanza di alcuni mesi, ecco emergere i nuovi dettagli riguardanti un nuovo device appartenente alla serie. Il dispositivo in questione è il K60 Ultra, atteso successore del K50 Ultra dell’anno scorso.

Stando a quanto trapelato online, grazie alle informazioni del sempre ben informato Digital Chat Station, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sul device. Il debutto di Redmi K60 Ultra è atteso nel terzo trimestre di quest’anno, ovvero nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Il leaker ha inoltre indicato anche la possibile scheda tecnica del device. In particolare, il display sarà caratterizzato da un pannello AMOLED dotato di una risoluzione pari a 1,5K pixel e supporto ad un elevato refresh rate, probabilmente 144Hz.

Display AMOLED da 1.5K pixel e processore MediaTek Dimensity 9200, ecco cosa aspettarsi dal nuovo Redmi K60 Ultra

La scocca sarà in metallo per garantire resistenza alla struttura. Dal punto di vista hardware, il Redmi K60 Ultra sarà spinto da un processore MediaTek Dimensity 9200. La capacità della batteria non è ancora nota ma, molto probabilmente, il device supporterà la ricarica rapida a 100W.

Tuttavia, queste soluzioni hardware potrebbero sollevare più di un interrogativo. Infatti, il K60 Ultra si configura come una versione superiore del K60 Pro che è dotato di un processore Snapdragon 8 Gen 2 e di una batteria con ricarica rapida a 130W. Non è chiara, quindi, la mossa di Redmi. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare, magari con informazioni aggiornate e riviste.