L’operatore telefonico WindTre ha deciso di stupire ancora tutti e soprattutto i vari competitors rivali. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile un’offerta mobile davvero shock. Si tratta della nuova offerta denominata WindTre GO 200 Top+ ed offre ben 200 GB di traffico dati per navigare. Ecco i dettagli.

WindTre GO 200 Top+, la nuova offerta mobile sorprendente con 200 GB

WindTre ha da poco reso disponibile la nuova offerta mobile denominata WindTre GO 200 Top+. Si tratta di un’offerta davvero sensazionale e che lascerà tutti letteralmente di stucco. Come già accennato in apertura, infatti, con questa offerta gli utenti potranno usufruire ogni mese addirittura di 200 GB di traffico dati.

Oltre a questo, l’offerta in questione include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. La cosa più interessante è il prezzo del rinnovo mensile. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Questa offerta, almeno per il momento, è riservata soltanto ad alcuni ex clienti. L’operatore telefonico, in particolare, sta avvisando i prescelti attraverso apposita comunicazione tramite SMS. Ecco qui di seguito l’esempio del messaggio inviato da WindTre ai suoi ex clienti:

“Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il XX/XX. Costi e privacy su windtre.it/go200toplus”.

Ricordiamo che con questa offerta sono anche inclusi diversi servizi di reperibilità, come ad esempio Ti Ho Cercato e la segreteria telefonica. Ricordiamo comunque che in questi giorni l’operatore telefonico ha reso disponibile anche due nuove offerte operator attack per contrastare il rivale TIM. Si tratta in particolare delle nuove offerte WindTre GO 50 Special e WindTre GO 100 Special.