Im questo ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre ha rinnovato il suo catalogo di offerte. Presso alcuni negozi fisici autorizzati, in particolare, l’operatore sta proponendo delle nuove offerte volte a contrastare il rivale TIM. Si tratta delle offerte mobile denominate WindTre GO 50 Special e GO 100 Special+. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre GO 50 Special e GO 100 Special+, nuove offerte per contrastare TIM

L’operatore telefonico arancione ha deciso di sfidare ancora una volta la concorrenza. Come già accennato in apertura, infatti, WindTre ha deciso di proporre presso alcuni negozi fisici autorizzati due nuove offerte per contrastare i vari competitors, tra cui TIM.

La prima di queste è l’offerta mobile denominata WindTre GO 50 Special. Quest’ultima include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è di 9,99 euro al mese, più 4,99 euro di costo di attivazione.

La seconda offerta è WindTre GO 100 Special+ Easy Pay. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati sempre con connettività 4G. Rimangono inclusi nell’offerta sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è sempre di 9,99 euro al mese tramite il metodo di pagamento Easy Pay.

Ricordiamo comunque che l’operatore WindTre sta comunque rendendo disponibili svariate promozioni. Qualche giorno fa, ad esempio, ha prorogato la promozione di solidarietà verso l’Ucraina che include minuti di chiamate senza costi verso i numeri l’operatore Ukraine Kyivstar.