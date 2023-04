Truffa bancaria, attenti a non scaricare app consigliate telefonicamente

I criminali astuti stavolta tentano di appropriarsi indebitamente dei fondi delle vittime tramite chiamate ingannevoli. L’obiettivo? Puntare ai dati personali per prelevare denaro dai conti correnti dei cittadini ignari. Ecco come è strutturata la nuova truffa bancaria.

Truffa bancaria: cosa sta succedendo nelle ultime ore?

Il loro approccio è elementare ma efficiente: si spacciano per addetti delle istituzioni bancarie e contattano i clienti avendo già a disposizione informazioni personali come nome, cognome, residenza e il numero della carta di credito. Così, creando un’atmosfera di allarme e timore, tentano di persuadere le vittime a installare applicazioni o compiere azioni che permettano loro di accedere ai conti correnti.

Ciò che è ancora più preoccupante è l’abilità crescente di questi imbroglioni che si preparano accuratamente prima di chiamare le potenziali vittime. Essi sono consapevoli che, riuscendo a ottenere accesso ai conti bancari, potranno sottrarre ingenti somme di denaro rapidamente. Ed è esattamente ciò che sta succedendo.

Un utente proprio qualche giorno fa ha ricevuto una chiamata da un truffatore che conosceva i suoi dati personali, compreso il numero di carta di credito. Il malintenzionato ha insistito affinché la vittima aprisse un’app per “bloccare” dei prelievi in corso in Polonia. Quando l’individuo si è rifiutato di seguire le istruzioni, il truffatore ha reagito con insulti e offese.

È fondamentale prestare massima attenzione e non cadere nelle trappole di questi fraudolenti. Se ricevete una telefonata simile, non divulgate mai informazioni personali e non installate app suggerite. Invece, contattate immediatamente la vostra banca per denunciare l’episodio e ricevere supporto nella tutela del vostro conto corrente.

Ricordatevi: se qualcuno tenta di derubarvi, la vostra banca è a vostra disposizione per proteggervi e risarcirvi. Non esitate a contattarla e segnalare qualsiasi comportamento sospetto. La vostra sicurezza finanziaria ne dipende.