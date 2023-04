WhatsApp, fate attenzione alla nuova perfida frode

Le frodi su Whatsapp rappresentano da tempo un serio problema. I truffatori informatici sono sempre più furbi e sfruttano la vasta rete di utenti dell’app di messaggistica per diffondere link maligni e creare account truffa al fine di rubare informazioni personali e dati sensibili. Le vecchie catene di Sant’Antonio e i link phishing ormai sono facilmente riconoscibili, ma oggi dobbiamo fare attenzione alle trappole del social hacking e alle intrusioni degli hacker nei nostri account, cercando di ricattarci e costringerci a pagare un riscatto. Attenzione, perché ora colpiscono le persone che conosciamo e sfruttano il legame di amicizia o parentela per estorcerle denaro o dati personali, come il numero della carta di credito.

Come possiamo difenderci efficacemente? I bersagli preferiti sono le persone con poca familiarità con i dispositivi digitali, che non riconoscono facilmente i segnali delle truffe più comuni su Whatsapp. Se conosci qualcuno che rientra in questa categoria, spiega loro i rischi e consigliali di non cliccare mai sui link ricevuti via SMS o su Whatsapp.

Inoltre, possiamo sfruttare la nostra arma più potente: queste truffe su Whatsapp spesso non hanno origine in Italia, ma sono tradotte per aumentare il numero di utenti da coinvolgere e aumentare le possibilità di successo. Anche se i traduttori gratuiti sono diventati molto efficienti nella replicazione del linguaggio, è ancora possibile trovare errori di battitura evidenti, generi sbagliati o errori grammaticali che dovrebbero farci pensare alla provenienza sospetta.

Prima di cliccare su un link o di fornire informazioni personali di fronte ad una richiesta sospetta, prenditi qualche minuto per riflettere e cercare di risalire all’origine della truffa. Fari ricerche online, chiedi a un amico o a un parente di valutare quel messaggio, oppure contatta la persona che ti ha scritto da un altro telefono per avere la certezza che sia stata lei a inviarti il messaggio o per avvisarla che il suo account è stato hackerato.