L’edizione di qualche giorno fa di etnews.com ha segnalato alcune indiscrezioni che riguarderebbero il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 5. Queste indiscrezioni segnalerebbero la perdita dell’S Pen.

Lo slot per riporre e ricaricare il pennino quando non utilizzato potrebbe essere sacrificato per ottenere un prodotto di oltre 10 grammi più leggero e di quasi un millimetro meno spesso dell’attuale. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe perdere la S Pen

Gli ultimi numeri raccolti parlano di 250 grammi di peso rispetto ai 263 grammi di Z Fold 4 e di 13,4 mm di spessore (dai 14,2 mm “di partenza”). Parte del guadagno dovrebbe arrivare grazie alla nuova cerniera di cui si è parlato in diverse occasioni, ma le differenze nell’arco di una sola generazione sembrano troppo consistenti per ridurre tutto alla nuova cerniera.

La testata coreana avrebbe ricevuto indicazioni sul peso del prototipo attualmente in test: 254 grammi, 9 in meno rispetto a Z Fold 4 ma con la prospettiva di limare ancora qualche altro grammo dalla pesatura finale. Secondo i colleghi la decisione di rinunciare allo slot per la S Pen comunque sarebbe già definitiva, e se così fosse è facile prevedere lunghi dibattiti tra coloro che alla S Pen non rinuncerebbero mai e chi invece vede il guadagno su dimensioni e peso più importante della presenza di un pennino che magari utilizza solo sporadicamente.

Di certo o quasi c’è che su Galaxy Z Fold 5 sarà utilizzata la nuova cerniera a goccia che dovrebbe ridurre la visibilità della piega al centro, a smartphone aperto. Altri vantaggi, la riduzione dello spessore e il fatto che entrambe le due metà dovrebbero riuscire a chiudersi a libro senza lasciare alcuna fessura, come invece avviene oggi. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire maggiori indiscrezioni.