Apple è sempre molto attenta ad introdurre novità tecniche che possano migliorare l’esperienza d’uso dei propri device. Nel corso dei prossimi anni, gli analisti prevedono l’arrivo di alcune soluzioni molto interessanti che andranno a migliorare ulteriormente la qualità dei device della mela.

Secondo le indiscrezioni lanciate da Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, Apple introdurrà nuovi display basati sulla tecnologia LTPO con un alto valore di refresh rate.

Dopo aver analizzato l’introduzione della tecnologia under display sia per il Face ID che per le fotocamera frontale, l’analista ha voluto anticipare quelli che saranno i display dei futuri device della mela. Il punto di svolta sarà il 2025 con la famiglia iPhone 17.

Apple sembra intenzionata ad utilizzare i display LTPO e refresh rate variabile ad alta frequenza su tutti gli iPhone a partire dal 2025

Secondo le fonti dell’analista, Apple adotterà gli stessi pannelli utilizzati fino ad ora sulle varianti Pro anche sulle versioni base degli smartphone realizzati a Cupertino. Questo significa che anche gli iPhone 17 non in variante Pro potranno contare su un display LTPO con un alto valore di refresh rate.