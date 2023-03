ZTE ha presentato il nuovissimo Nubia Pad 3D durante il MWC 2023. Adesso, il tablet pensato per gli utenti più esigenti è disponibile ufficialmente per il pre-ordine anche nel nostro Paese.

Collegandosi al sito ufficiale, è possibile completare la procedura per l’acquisto del device. Le spedizioni inizieranno a partire dall’11 aprile, mentre il prezzo di lancio è di 1.299 euro. Il motivo di questa cifra è da ricercare nella scheda tecnica di assoluto livello.

Infatti, il nome Nubia Pad 3D indica la principale feature del tablet. Il produttore ha realizzato un pannello da 12.4 pollici in grado di offrire un’esperienza 3D ad alta definizione senza l’utilizzo di occhialini o supporto esterni.

Lo sviluppato ha richiesto gli sforzi congiunti di ZTE e Leia Inc. Ecco quindi che il Nubia Pad 3D è il primo tablet al mondo in grado di offrire una visione 3D ad occhi nudi. Il risultati è stato possibile anche grazie all’utilizzo della tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale.

Il tablet vanta la tecnologia di display 3D light field di Leia e un robusto engine per l’elaborazione IA in grado di gestire ricche applicazioni 3D. Inoltre, presenta una capacità di elaborazione di contenuti AI in tempo reale per passare dal 2D al 3D. Non manca un sistema per il tracciamento del viso sempre grazie all’Intelligenza Artificiale.

La potenza di calcolo è garantita dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM. Sebbene ZTE abbia inizialmente dichiarato che il tablet sarebbe stato disponibile con 256 GB di storage, l’attuale versione in vendita è da 128 GB. La batteria da 9.700 mAh garantisce un’ampia autonomia e come bonus preordine sarà incluso anche il caricabatterie con supporto alla ricarica cablata da 33 W.