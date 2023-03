Apple ha annunciato la data di inizio dell’edizione 2023 della Worldwide Developers Conference (WWDC). La conferenza annuale dedicata al mondo degli sviluppatori si terrà dal 5 al 9 giugno 2023. Il periodo è esattamente quello previsto dagli esperti del brand.

La conferenza si terrà in modalità online e potrà essere seguita in maniera gratuita dagli sviluppatori i tutto il mondo. Tuttavia, alcuni sviluppatori e studenti selezionati, avranno l’opportunità di partecipare all’evento di inaugurazione di persona, direttamente da Apple Park.

La WWDC23 si concentrerà sui nuovi sviluppi per l’intero ecosistema di Apple. Questo includerà tutte le novità pensate per i device iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS. Grazie allo scambio di informazioni tra il brand della mela e gli sviluppatori, sarà possibile rinsaldare il legame tra le parti e puntare alla creazione di soluzioni innovative.

Come confermato da Susan Prescott, Vicepresidente delle Relazioni Globali con gli Sviluppatori di Apple: “La WWDC è uno dei nostri momenti preferiti dell’anno in Apple perché è un’opportunità per connettersi con sviluppatori talentuosi di tutto il mondo che rendono questa comunità così straordinaria, sia online che di persona. La WWDC23 sarà la nostra conferenza più grande ed entusiasmante di sempre, e non vediamo l’ora di vedervi online e di persona in questo evento molto speciale!”

I partecipanti potranno fare tesoro di tutti gli incontri con gli ingegneri Apple e godere anche di sessioni di laboratorio individuali. In questo modo sarà possibile approfondire tutti gli aspetti dell’ecosistema realizzato da Cupertino e prepararsi a tutte le novità in arrivo.

Infatti, Apple in occasione dell’evento WWDC non presenta soltanto le nuove versioni software dei propri sistemi operativi ma lancia anche nuove tecnologie. Ci aspettiamo quindi novità molto interessanti come l’headset Reality Pro e molto altro ancora.