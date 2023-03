Elon Musk, Steve Wozniak, il cofondatore di Pinterest Evan Sharp e il CEO di Stability AI Emad Mostaque hanno tutti aggiunto le loro firme a una lettera aperta pubblicata dal Future of Life Institute, un’organizzazione no-profit che lavora per ridurre il rischio delle potenti tecnologie.

La lettera avverte che i sistemi di intelligenza artificiale come GPT-4 di OpenAI stanno diventando “troppo competitivi per le attività generali compiute dall’uomo” e rappresentano un potenziale rischio per l’umanità e la società. Invita i laboratori che lavorano con l’intelligenza artificiale a sospendere l’addestramento di qualsiasi tecnologia più potente di GPT-4 per sei mesi al fine di avviare una attenta valutazione.

Anche gli esperti del settore come Yoshua Bengio, a volte indicato come uno dei “padrini dell’IA“, e l’influente scienziato informatico Stuart Russell hanno dato il loro peso dietro la lettera. Al momento della pubblicazione, nessun rappresentante di OpenAI sembra aver firmato.

Una verità scomoda

Vengono citate preoccupazioni per la diffusione della disinformazione, il rischio di automazione nel mercato del lavoro e la possibilità di una perdita di controllo della civiltà.

Le aziende stanno correndo per sviluppare una tecnologia AI così avanzata che nemmeno i creatori possono “capire, prevedere o controllare in modo affidabile“.

La lettera afferma: “Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà? Tali decisioni non devono essere delegate a leader tecnologici non eletti“.

Inoltre invoglia le aziende a raccogliere i frutti di ciò che hanno creato fino ad oggi, lasciando la possibilità alla società di adattarsi alla nuova tecnologia invece di precipitarsi in un mondo ancora inesplorato.