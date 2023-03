L’argomento del momento è senza alcun dubbio ChatGPT, il noto assistente chat basato su intelligenza artificiale che da solo rappresenta uno dei più grandi obbiettivi della nostra epoca nel campo della tecnologia, ovviamente parliamo dell’IA.

Ma avreste mai pensato di vedere questo complesso sistema neurale girare su un vecchio computer del 1984 ? Ebbene un utente è riuscito in questa, a tratti gloriosa, impresa, il chatbot di OpenAI, ChatGPT, ha realmente girato su un IBM del 1984.

L’annoiato e pieno di hobby Yeo Kheng Meng ha pensato che l’esperienza visiva d’uso di ChatGPT non dovesse essere necessariamente appagante e al centro dell’esperienza d’uso in generale, ecco dunque perché ha pensato di rispolverare un componente della propria collezione e recuperare il suo computer più antico, il PC MS-DOS IBM 5155 risalente al lontano 1984.

Tale modello si basa su CPU Intel 8088 a 4,77 Mhz del PC IBM del 1981, esegue MS-DOS 6.22 e dispone di 640 KB di RAM, il suo proprietario ha immediatamente sostenuto che le specifiche sarebbero bastate a rendere possibile il miracolo, a quanto pare aveva ragione.

L’incredibile risultato

Il successo alla fine è stato raggiunto, l’unica parte del client ChatGPT che non è riuscito a far eseguire in modo nativo sul sistema IBM è il proxy HTTP-to-HTTPS, per il resto ChatGPT ha iniziato a restituire i risultati desiderati in quello che sembra quasi un involontario richiamo alla scena del primo Matrix in cui Morpheus contatta Neo attraverso appunto la CUI del PC che stava usando in ufficio.

Il prossimo step sarebbe quello di vedere ChatGPT girare all’interno di DOOM, che per gli amanti di questo mondo è ormai un test ricorrente.