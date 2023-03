Iliad ha confermato la sua tariffa di riferimento, la Giga 150, anche nel mese di aprile in arrivo. I clienti che decidono di sottoscrivere una tariffa con il provider francese avranno sempre a loro disposizione un’offerta di primo livello con la garanzia di costi ridotti insieme a consumi praticamente senza limiti.

Iliad, a marzo la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

Con Giga 150, i clienti di Iliad si assicurano un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete. Disponibili anche 6 Giga per la connessione in roaming dall’estero. Il prezzo per il rinnovo della promozione prevede un pagamento di 9,99 euro ogni trenta giorni.

La grande sorpresa per i clienti che scelgono la Giga 150 del provider francese è sempre rappresentata dal servizio 5G che sarà disponibile per gli abbonati direttamente inclusa nella ricaricabile. Quest’opzione rappresenta un valore aggiunto per gli abbonati, in quanto consente loro di navigare con le linee 5G più veloci senza dover sostenere costi extra rispetto alla ricaricabile.

A differenza di altri provider la strategia commerciale di Iliad è differente. Se gestori tra cui TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, la tecnologia per la navigazione in casa Iliad sarà disponibile senza alcun genere di costo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.