L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata EVO Essential a soli 3.50 euro al mese. Questa offerta è sottoscrivibile in tutti i punti vendita Coop aderenti.

A differenza della Evo 150, la nuova Evo Essential sarà sottoscrivibile solo nei punti vendita Coop aderenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

CoopVoce lancia la nuova EVO Essential

La nuova offerta CoopVoce Evo Essential sarà attivabile nei punti vendita aderenti fino al 19 Aprile 2023, salvo eventuali cambiamenti, da tutti i nuovi clienti, sia per chi richiederà un nuovo numero che per coloro che effettueranno la contestuale portabilità da altro operatore mobile. EVO Essential comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 3,90 euro al mese.

Tuttavia, per i Soci Coop, il costo dell’offerta sarà scontato a 3,50 euro al mese a tempo indeterminato. Attualmente nei negozi e anche online è presente l’offerta Evo Voce & SMS Basic a 3,50 euro al mese, che è tuttavia sottoscrivibile fino al 31 Marzo 2023, salvo eventuali proroghe. In quel caso l’offerta prevede solo 100MB di traffico dati.

Normalmente nei negozi Coop è previsto il costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre che una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. In questo caso per ottenere il costo mensile scontato sarà necessario indicare di essere un Socio Coop al momento della richiesta di attivazione online.