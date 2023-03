Unieuro FOLLE, le offerte al 90% di sconto distruggono Euronics

Sono davvero eccezionali le offerte che stanno facendo capolino all’interno del nuovo volantino di Unieuro, così come sul web. All’interno del sito ufficiale dell’azienda ci sono infatti degli sconti che non possono passare in secondo piano, soprattutto dal punto di vista della telefonia mobile.

Unieuro impersona in questo momento le migliori offerte dal punto di vista della tecnologia

Il primo luogo, come tutti gli appassionati avranno già notato, Unieuro fornisce la possibilità di acquistare i nuovi iPhone 14. La variante Plus da 128 giga e nella colorazione Mezzanotte, viene concessa a 999 € invece che a 1179. Disponibile anche il nuovo Apple Watch Series 8, dispositivo da 45 mm e nella colorazione nera che viene offerto con uno sconto di 90 € a 469 €.

Se poi avete bisogno di un computer portatile, ecco che ad intervenire ci pensa casa Asus. Ecco il notebook più interessante del momento a soli 479,90 euro invece che a 579,90 euro. Al suo interno ci sono ottime caratteristiche come un processore Intel i3 di 11esima generazione, 8 giga di memoria RAM e 256GB di SSD interno.

Unieuro fornisce come sempre anche l’opportunità di acquistare qualsiasi tipo di articolo con un finanziamento. Il tutto ovviamente sfruttando i tassi allo 0%.