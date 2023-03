Francobolli, non potete nemmeno immaginare il valore di questo pezzo raro

Nel 2014, Sotheby’s aveva venduto il leggendario francobollo “British Guiana One-Cent Magenta” per 9,5 milioni di dollari a un appassionato di numismatica e filatelia, che era anche un designer di calzature americano. Ora, il designer ha deciso di mettere all’asta questo prezioso francobollo. Si tratta di un piccolo ottagono di colore magenta, simile a un rubino ma fatto di carta antica del 1856.

Francobolli: il costo di questo pezzo è estremamente folle

Il British Guiana One-Cent Magenta è un francobollo estremamente raro, di cui esiste un solo esemplare al mondo, e la sua stima attuale si aggira tra i 10 e i 15 milioni di dollari. Il valore è in linea con il prezzo di vendita precedente, 9,48 milioni di dollari, pagati da Sotheby’s nel 2014.

La storia del British Guiana One-Cent Magenta è affascinante e ha stabilito un record ogni volta che è stato messo all’asta. Fu scoperto nel 1873 in Sud America da uno studente di dodici anni e successivamente venduto per pochi spiccioli. Da allora, il francobollo è passato attraverso alcune delle più importanti collezioni filateliche di tutti i tempi.

La storia del francobollo inizia nel 1852, quando il British Guiana fu stampato in Inghilterra dalla Waterlow & Sons. Nel 1855, un errore nella spedizione causò una grave carenza di francobolli in Guiana Britannica, mettendo a rischio il servizio postale. In risposta, lo stampatore della Royal Gazette locale fu costretto a modificare le sue macchine per produrre francobolli localmente nel 1856. Solo un esemplare del One-Cent Magenta sopravvive da quella tiratura, e fu proprio quello scoperto dal ragazzo nel 1873.