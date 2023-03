Ho.Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, ha lanciato la campagna Super Giga +30 GB per festeggiare l’arrivo della primavera. Le nuove offerte sono valide fino al 30 aprile 2023 e includono 30 Giga extra per ogni pacchetto. Se state pensando di cambiare operatore, potete dare un’occhiata al confronto delle offerte di ho.Mobile.

La campagna Super Giga +30 GB è un attacco diretto a Iliad e ad alcuni operatori virtuali come Fastweb e CoopVoce. Offre tre pacchetti incredibilmente allettanti: 130 Giga a 6,99 euro al mese, 180 Giga a 7,99 euro al mese e 230 Giga a 9,99 euro al mese. Tutte le offerte includono chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Inoltre, è possibile utilizzare i GB in Roaming 4G UE.

ho.Mobile, arrivano le nuove offerte per la primavera

È importante notare che le offerte sono disponibili solo per chi proviene da determinati operatori. Inoltre, ho.Mobile utilizza la rete Vodafone e ha una velocità massima di 30 Mbps in download e upload. Tuttavia, con la funzione ho.il Turbo, che può essere acquistata per 1,49 euro al mese o inclusa nel pacchetto ho.+ premium, è possibile raggiungere una velocità di 60 Mbps.

Ma non è tutto. Ho.Mobile ha lanciato un nuovo spot con protagonista Fabio Farati, noto come Faffapix, un tiktoker con oltre 13 milioni di follower. Lo spot, intitolato “Io ho. e tu?”, promuove la nuova offerta da 7,99 euro al mese e 180 Giga. È un ibrido tra pubblicità convenzionale e digitale e si rivolge a consumatori di tutte le generazioni.

Lo spot mostra Faffapix che si tuffa all’interno del logo ho.Mobile come se fosse una porta spazio-temporale e emerge in un mondo parallelo circondato dai vantaggi all-inclusive dell’operatore. Questi vantaggi includono trasparenza, semplicità e un’app facile da usare. Inoltre, ho.Mobile offre un’opzione “soddisfatti ho. rimborsati” che consente agli utenti di cancellarsi entro 30 giorni dall’attivazione se non sono completamente soddisfatti del servizio.

In sintesi, ho.Mobile ha rilanciato le sue offerte per la primavera con Super Giga +30 GB e ha lanciato un nuovo spot con Faffapix. Se state pensando di cambiare operatore, potete dare un’occhiata alle nuove offerte e alla campagna pubblicitaria che si rivolge a consumatori di tutte le generazioni.