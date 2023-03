Grazie all’account TikTok di un “viaggiatore del tempo dal 2671”, noto come Eno Alaric, ora possiamo avere un’idea di ciò che ci aspetta nel 2023. Questo insolito personaggio ha recentemente pubblicato un breve filmato in cui rivela una serie di eventi che avranno luogo nel corso dell’anno, affermando di averli già visti grazie ai suoi poteri di viaggiatore del tempo.

Eno Alaric ha conquistato più di 26.000 fan sui social media, grazie alla sua distribuzione di farmaci del futuro in stile TikTok. La comunità virtuale ha discusso a lungo dei contenuti del suo profilo, che include previsioni su invasioni aliene, calamità naturali e scoperte scientifiche.

Le rivelazioni di Eno Alaric su TikTok

Il filmato pubblicato da Eno Alaric mostra una serie di previsioni che il viaggiatore del tempo ha intenzione di usare come monito per l’umanità. In particolare, un video incluso nel suo profilo funge da calendario, elencando una serie di date precise fino al 2023.

Secondo questa fonte, entro la fine di marzo, la Terra dovrà essere difesa da una specie extraterrestre che intende distruggerla. Nel mese di maggio, un enorme tsunami colpirà la costa di San Francisco, provocando la morte di decine di persone.

Ma i veri eventi che cambieranno il mondo sono previsti per il mese di giugno 2023. Il 12 giugno, un terremoto di magnitudo 9,5 svilupperà una fessura nella terra profonda per più di otto chilometri. Questo terremoto avrà ripercussioni a livello mondiale, tra cui la reintroduzione di alcuni animali estinti. Il 18 dello stesso mese è previsto un secondo episodio che riguarda la morte misteriosa di sette persone.