A volte gli smartphone esplodono. Un volo dell’Alaska Airlines è stato evacuato dopo che un Samsung Galaxy A21 ha preso fuoco, mentre un Galaxy A02 ha provocato un incendio in una casa a Glasgow.

La probabilità che il tuo smartphone esploda è scarsa, ma succede, come dimostrato dal Galaxy Note 7 di Samsung qualche anno fa. Ma perché succede e cosa puoi fare per evitarlo?

Ci sono molte ragioni per cui uno smartphone possa prendere fuoco o esplodere, e quasi sempre ha a che fare con la batteria del dispositivo. I moderni dispositivi mobili sono alimentati da batterie agli ioni di litio, che contengono un attento equilibrio di elettrodi positivi e negativi che ne consentono la ricarica. Quando qualcosa va storto, i componenti interni della batteria possono rompersi e creare una reazione volatile che può provocare incendi.

Ciò può accadere per molteplici motivi, ma il problema più comune è il calore eccessivo. Se una batteria in carica o un processore sovraccarico si surriscalda troppo rapidamente, può rovinare la composizione chimica dei componenti del telefono. Con le batterie, una reazione a catena chiamata fuga termica può far sì che la batteria generi ancora più calore e alla fine prenda fuoco o esploda.

Perchè si surriscalda

I motivi possono variare. I danni fisici, del tipo subito da una caduta o da un’eccessiva flessione, possono interrompere il funzionamento interno della batteria. Lasciare il telefono al sole troppo a lungo può causare cortocircuiti all’interno del dispositivo.

Oppure potrebbe essere qualcosa al di fuori del tuo controllo diretto. Le batterie si degradano nel tempo, quindi se un dispositivo è stato utilizzato per diversi anni, è possibile che i componenti interni si deteriorino, provocando rigonfiamenti e surriscaldamento. Oppure la colpa potrebbe essere di un problema con la produzione del telefono, di cui non puoi davvero tenere conto.

Un grande segnale di avvertimento è una batteria gonfia, che può verificarsi se è stata danneggiata o i componenti interni si sono degradati. Fai attenzione a eventuali cambiamenti nella forma del tuo dispositivo, inclusi uno schermo sporgente, una giuntura allargata o uno chassis dilatato che potrebbe far sì che il telefono non sia più a filo con una superficie piana.