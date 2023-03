L’evento di lancio della famiglia Huawei P60 è stato importante anche per la presentazione di altri device legati al brand. Insieme al MatePad 11, il produttore cinese ha svelato anche le cuffie FreeBuds 5.

Questi auricolari true-wireless si configurano come i successori delle FreeBuds 4 presentate nel corso del 2021. Dal punto di vista del design e dell’ergonomia, le Huawei FreeBuds 5 presentano un design semi-in-ear con curve appositamente sviluppate e finitura lucida.

Gli utenti che le indossano potranno attivare varie funzioni toccando la superficie del gambo. Huawei ha lavorato per rendere queste cuffie estremamente versatili e per questo è possibile utilizzarle in diverse condizioni.

Huawei ha presentato le nuove FreeBuds 5, le cuffie TWS con driver da 11mm, tre microfoni e supporto IA per un audio cristallino

Grazie alla certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua possono essere utilizzate sia per ascoltare semplicemente la musica o anche per fare sport. Passando alla dotazione tecnica, le FreeBuds 5 sono dotate di un driver da 11mm. La presenza di tre microfoni permette di avere un audio di alta qualità in chiamata.

Inoltre, è presente la funzionalità di cancellazione ibrida del rumore per migliorare la qualità audio durante l’ascolto. Huawei ha implementato anche un algoritmo adattivo al canale auricolare per offrire una migliore riduzione del rumore in base alla forma dell’orecchio dell’utente. Non manca la feature di riduzione del rumore in chiamata basata sull’IA, per una qualità chiara durante le chiamate.

Le cuffie TWS presentano anche tre modalità audio spaziali e la certificazione audio HD. Si tratta di funzionalità avanzate che confermano la qualità audio complessiva voluta da Huawei. Il case presenta una batteria da 505mAh mentre ogni cuffia è alimentata da una batteria da 42mAh. L’autonomia delle cuffie è di 3.5 ore con la cancellazione del rumore attivata e di 5 ore con la cancellazione disattivata. Le ore di utilizzo aumentano quando vengono riposte nel case che provvede anche a caricarle.