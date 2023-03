Gli encoder aptX e aptX HD di Qualcomm sono dei codec che permettono all’audio riprodotto attraverso dispositivi Bluetooth sia di alta qualità. Fino ad ora, i produttori di dispositivi dovevano pagare una tassa di licenza per utilizzare gli encoder nei loro prodotti.

Questa royalty poteva arrivare fino a 6.000 dollari per un pagamento una tantum a cui si potevano aggiungere anche varie tariffe legate al singolo dispositivo. Tuttavia, Qualcomm ha deciso di cambiare approccio e rendere gratuiti per l’uso sui dispositivi Android.

Qualcomm permetterà a qualsiasi sviluppatore che crea una ROM personalizzata basata su Android di aggiungere il supporto per i codec aptX o aptX HD, senza doverli estrarre da una build con licenza. Gli encoder fanno parte della licenza Apache del progetto Android Open Source (AOSP) e, di conseguenza, sono totalmente gratuiti.

Sebbene non ci saranno grandi cambiamenti per l’utente medio, questo non significa che non si tratti di una notizia importante. Infatti, la possibilità di utilizzare gratuitamente le soluzioni Qualcomm precedentemente a pagamento potrebbe potenzialmente portare a una maggiore diffusione del formato audio wireless hi-fi in futuro.

Qualcomm ha precisato che mentre gli encoder aptX e aptX HD sono gratuiti, le aziende dovranno comunque pagare le tasse di licenza per utilizzare altri aspetti di aptX. Tra questi spicca il decoder per la connessione Bluetooth. Inoltre, spetta ancora ai produttori di ROM l’uso di questi encoder open source da AOSP.