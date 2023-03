Sony si prepara al lancio delle cuffie WF-C700N con ANC e codec evoluti

Le nuovissime Sony WF-C700N saranno le prossime cuffie economiche del produttore nipponico. Gli auricolari si configurano come il successore delle WF-C500 ma con alcune novità.

Infatti, il cambiamento più importante sarà il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC). La coppia di auricolari rappresenterà una valida alternativa più economica ai Sony WF-1000XM4, cuffie top di gamma.

Le recenti indiscrezioni trapelate permettono di scoprire maggiori dettagli sugli auricolari in arrivo. I dettagli sono stati condivisi dal blog Walkman. Nel report si legge che le cuffie WF-C700N saranno caratterizzate dal numero di modello YY2968.

Sony si sta preparando al debutto delle cuffie WF-C700N che si configurano come una soluzione economica ma con feature evolute

Inoltre, le cuffie hanno recentemente ottenuto la certificazione Bluetooth SIG e l’ente conferma che supporteranno la connettività Bluetooth 5.2. Si tratta di un ulteriore miglioramento rispetto alla generazione precedente che supportava la connettività Bluetooth 5.0.

La nuova soluzione realizzata da Sony supporterà anche i codec LDAC. Questa scelta garantirà una qualità audio superiore. Dal punto di vista del design, non ci saranno grandi cambiamenti rispetto alla scorsa generazione e lo stesso vale per le colorazioni. Le cuffie WF-C700N saranno disponibili nei colori nero, verde, bianco e viola.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli sulla batteria, ma possiamo immaginare che le cuffie supereranno le 10 ore di riproduzione garantite dal modello precedente. Sconosciuto anche il prezzo e la disponibilità sui mercati internazionali.

Sony non ha ancora fornito dettagli completi sulle cuffie, ma possiamo immaginare che si tratti di una questione di settimane. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli sulle nuovissime cuffie WF-C700N.