WindTRE distrugge Vodafone, 100 e 200GB in 5G con le nuove offerte

Insieme a tanti altri nomi che rappresentano al meglio il mondo della telefonia mobile in Italia, ci sono delle realtà che possono sembrare molto più interessanti per via di quello che stanno promettendo al pubblico. Quando si vuole cambiare operatore si vanno a valutare svariate soluzioni, soprattutto in merito alla copertura della rete. Oggi, parlando di un gestore come WindTRE, non si può fare altro che affermare la sua grande potenza grazie ad una rete 4G che è in grado di coprire quasi il 100% del territorio e una copertura del 5G che arriva al 95,9% della popolazione secondo gli ultimi dati.

Le persone però si chiedono quali siano i migliori compromessi per passare sotto l’ala protettrice di questo provider durante questo mese di marzo 2023. In realtà ci sono più soluzioni, come ad esempio le offerte che trovate nel paragrafo successivo.

WindTRE: le nuove promo con 5G e oltre 100 giga a disposizione per pochi euro

Le promo di WindTRE quest’anno partono dalla Young 5G, promo che con Easy Pay viene riservata ai minori di 31 anni. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti con 100 giga in 5G. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese sfruttando il sistema di ricarica Easy Pay.

A seguire ecco la variante dell’offerta che invece comprende il doppio dei giga, in questo caso 200 in 5G. Ci sono anche qui minuti ed SMS senza limiti ma il prezzo ovviamente aumenta: si tratta di 12,99 € al mese sfruttando il sistema di ricarica Easy Pay. Queste sono solo alcune delle offerte, ora la scelta sta a voi.