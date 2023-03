WindTre è letteralmente impazzita, in questi giorni ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una promozione con la quale è facile pensare di raggiungere quasi giga illimitati gratis, pagandoli un prezzo veramente irrisorio, ma solo per poco tempo.

Come tutte le migliori promozioni, anche la corrente risulta essere limitata per una specifica porzione di consumatori sul territorio nazionale, con possibilità di richiederne l’attivazione solo con portabilità obbligatoria, ed anche disponibilità garantita in ogni singolo negozio.

WindTre, le offerte sono spaventose solo oggi

La migliore promozione di WindTre attualmente disponibile non è altro che la Go 150 Flash + Digital, soluzione che prevede un costo fisso di soli 8,99 euro, ma che richiede altresì il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, non è infatti possibile godere dei medesimi contenuti, e pagare con credito residuo.

La promozione offre al suo interno un bundle assolutamente invidiabile, poiché a tutti gli effetti gli utenti possono godere di 200 SMS da utilizzare praticamente verso tutti in Italia, con illimitati minuti per chiamare a chiunque si desideri, ed anche 150GB di traffico dati al mese, per raggiungere la massima velocità di navigazione attualmente disponibile.

Come vi abbiamo già accennato in precedenza, ricordiamo che la promo potrà essere richiesta solamente da coloro che opteranno per il cambio operatore, ed annessa portabilità del proprio numero di telefono, con provenienza da un virtuale o da Iliad. L’attivazione potrà essere richiesta presso ogni negozio in Italia.