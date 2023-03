Blackview è conosciuta a molti principalmente per i suoi ottimi Rugged Phone, tra i migliori del settore. Il business dell’azienda però ruota attorno anche ad altri prodotti, come smartwatch e accessori, e Tablet.

Dopo due anni infatti Blackview torna sulle luci della ribalta, proprio con la presentazione del suo ultimo tablet top di gamma. Il tanto atteso Tab 16 è un dispositivo ibrido che offre un ampio display 2K da 11 pollici e fino a 14 GB di RAM, che ne fanno un prodotto multifunzione pensato per soddisfare le esigenze più disparate tra lavoro, studio e intrattenimento.

Punti di forza

Il Tab 16 si distingue per il suo schermo 2K Full HD da 11 pollici, una dimensione di schermo che troviamo anche su alcuni laptop entry level. Difatti Blackview Tab16 può trasformarsi in un laptop grazie al supporto di tastiera e mouse Bluetooth, offrendo una valida soluzione per studio e lavoro.

Il dispositivo è dotato di una batteria da 7680mAh con ricarica rapida da 18W (assicurata in 4 ore e 30 minuti per il 100% di batteria), garantendo fino a 18 ore di utilizzo quotidiano, rendendolo quindi un ottimo alleato da usare in viaggio. Parlando proprio di viaggi infatti Tab 16 include un sistema di navigazione satellitare quadruplo (GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou) con supporto per mappe offline.

Altre caratteristiche e multimedialità

Il Tab 16 è certificato da TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu e offre tre modalità di lettura. La reading mode è perfetta per la lettura degli ebook su Tab 16 (simile all’esperienza su Kindle). Il comparto fotocamere è costituito dalla posteriore da 13 MP e una frontale da 8 MP con riconoscimento facciale, più che sufficiente per videochiamate o riunioni online su zoom o google meet. Il dispositivo è inoltre dotato di un pennino standard per un boost alla produttività.

L’intrattenimento è dove offre le massime prestazioni, non solo per la definizione 2K dello schermo, ma perchè Blackview Tab 16 supporta lo streaming a 1080P Widevine L1 e dispone di altoparlanti Smart-K quad-box per un’esperienza audio 3D. La capacità di elaborazione è garantita dal processore octa-core Unisoc T616, con tecnologia LMK integrata.

LMK riduce le prestazioni quando sono in uso app di messagistica o chat per ottimizzare la durata della batteria. Il Tab 16 è dotato di 8GB di RAM (espandibili fino a 16) e 256 GB di ROM, permettendo un’esperienza multitasking fluida. Inoltre, è possibile espandere la memoria fino a 1 TB con una scheda TF. Infine Blackview Tab 16 arriva equipaggiato con DokeOS 3.0 con a bordo Android 12.

Disponibilità e offerta lancio

Il Blackview Tab 16 sarà disponibile a partire dal 20 marzo, evento di lancio mondiale, sullo store Aliexpress di Blackview a soli 177,99 dollari (scontato dal prezzo di listino di circa 399,99 dollari). L’offerta sarà valida solo per 7 giorni, dal 20 al 26 marzo. Se siete ricerca di un dispositivo ibrido, portatile ma con un grande schermo, allora non perdete l’occasione di aggiudicarvelo con quest’offerta lancio imbattibile.