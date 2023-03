ChatGPT Plus, è possibile ottenere la versione a pagamento senza spendere un euro

ChatGPT può non essere sempre disponibile o al massimo delle sue prestazioni a causa del grande numero di richieste da utenti in tutto il mondo. Per evitare questo inconveniente, si può sottoscrivere l’abbonamento a pagamento ChatGPT Plus. Tuttavia, esiste un metodo legale e indiretto per utilizzare gratuitamente una versione simile.

ChatGPT: esiste una versione che offre le sue stesse funzioni

Sfruttando il chatbot MyGPT, che condivide la stessa API di ChatGPT e garantisce un uptime del 100%, è possibile ottenere prestazioni simili a quelle di ChatGPT Plus gratuitamente.

Per utilizzare ChatGPT Plus in modo “alternativo”, basta seguire questi passaggi: visitare il sito web di MyGPT, accedere con l’account Google per conservare lo storico delle ricerche e utilizzare il servizio. Aprire il menu dedicato, inserire il prompt nella casella di testo in basso e premere Invio sulla tastiera per inviarlo e ricevere una risposta dal chatbot.

MyGPT offre una vasta libreria di prompt con numerosi ruoli che l’intelligenza artificiale può assumere, adattandosi a vari contesti in base alle esigenze dell’utente. La libreria include, ad esempio, terminali Linux, console JavaScript, narratori, verificatori di plagio, telecronisti di partite di calcio, compositori musicali, poeti, rapper, docenti di filosofia, generatori di password e persino creatori di nuovi linguaggi. Insomma, MyGPT soddisfa una vasta gamma di necessità, offrendo molte opzioni tra cui scegliere. Il chatbot permette l’assistenza nello sviluppo di contenuti, nella risoluzione di problemi informatici, nella creazione di testi artistici o nella generazione di idee creative. Inoltre, il chatbot può essere utilizzato per scopi educativi, come l’apprendimento di nuove materie o il miglioramento delle competenze in un determinato campo.