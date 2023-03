Finalmente arriva GPT-4, la nuova versione di chatGPT lanciata da openAI

Dopo mesi di voci e speculazioni, OpenAI ha annunciato GPT-4. La società afferma che il modello è “più creativo e collaborativo che mai” e “può risolvere problemi difficili con maggiore precisione“.

Può analizzare sia l’input di testo che di immagine, sebbene possa rispondere solo tramite testo. OpenAI avverte inoltre che i sistemi conservano molti degli stessi problemi dei modelli linguistici precedenti, inclusa la tendenza a inventare informazioni e la capacità di generare testo “aggressivo“.

OpenAI afferma di aver già collaborato con un certo numero di aziende per integrare GPT-4 nei loro prodotti, tra cui Duolingo, Stripe e Khan Academy. Il nuovo modello è disponibile al pubblico tramite ChatGPT Plus, l’abbonamento mensile da 20 euro al mese di OpenAI, usato anche da Bing di Microsoft. Sarà anche accessibile come API per gli sviluppatori.

C’è ancora molto lavoro da fare

In un post sul blog di ricerca, OpenAI ha affermato che la distinzione tra GPT-4 e il suo predecessore GPT-3.5 è “sottile“. Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha twittato che GPT-4 “è ancora imperfetto e limitato” ma “sembra ancora più impressionante al primo utilizzo di quanto non faccia dopo che ci passi più tempo“.

La società afferma che i miglioramenti di GPT-4 sono evidenti nelle prestazioni del sistema su una serie di test e benchmark, inclusi gli esami Uniform Bar Exam, LSAT, SAT Math e SAT Evidence-Based Reading & Writing. Negli esami menzionati, GPT-4 ha ottenuto punteggi molto alti.

Molti che suggeriscono che sarà un enorme salto rispetto ai sistemi precedenti. Tuttavia, a giudicare dall’annuncio di OpenAI, il miglioramento è più iterativo, come aveva precedentemente avvertito la società.