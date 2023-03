Sony e EA hanno rilasciato Battlefield 2042 su PS Plus tra i giochi di marzo 2023. Grazie a questa mossa, il numero di giocatori attivi sul titolo è esploso arrivando a contare un incremento del 578%.

I dati si riferiscono agli utenti attivi su Battlefield 2042 rispetto all’inizio del mese. Il titolo è stato inserito tra quelli riscattabili gratuitamente ogni mese su PS Plus Essential. Essendo disponibile al download per tantissimi utenti, è chiaro che l’interesse verso lo sparatutto multiplayer si sia riacceso.

Secondo il sito web TrueTrophies che analizzati i dati sui trofei, Battlefield 2042 ha visto un aumento di quasi il 600% nel numero di giocatori attivi dopo il rilascio su PS Plus. Attualmente ha più giocatori di giochi come GTA V, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends e Destiny 2.

Il debutto di Battlefield 2042 sul PS Plus ha fatto esplodere il numero di giocatori attivi con un incremento vicino al 600%

Grazie alle informazioni ottenute da PSNProfiles, piattaforma che offre un elenco dei giochi popolari basati sull’attività dei giocatori, rivela che Battlefield 2042 è il quarto gioco più popolare sul sito. Il titolo EA viene battuto solo da Hogwarts Legacy, Minecraft Dungeons e Horizon Forbidden West (fornito con l’abbonamento PS Plus Extra).

Vale la pena notare che questa osservazione si basa su dati limitati in quanto non tutti i giocatori scelgono di essere tracciati. In ogni caso, si tratta di un buon indicatore delle performance di un titolo di fascia alta come questo.