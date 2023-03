Sons Of The Forest, ecco come far spawnare tantissimi Kelvin e Virginia

I giocatori si stanno divertendo ad esplorare i misteriosi boschi di Sons of the Forest ma, trattandosi di un titolo survival horror, avere un po’ d’aiuto non fa mai male. Per questo, gli sviluppatori hanno aggiunto il personaggio di Kelvin che può aiutare il giocatore con alcuni compiti basilari come tagliare la legna o procurarsi il cibo.

Tuttavia, alcuni utenti hanno trovato il modo per migliorare il lavoro svolto da Kelvin. Come mostrato da BigBrianGameplay su YouTube, Il modo è semplicissimo e consiste nel creare un esercito di Kelvin. Attraverso una mod è possibile far spawnare tanti personaggi quanti il PC può gestire a schermo.

Per riuscirci è necessario ottenere l’accesso alla DebugConsole. Una volta sbloccata la modalità di controllo degli sviluppatori, è possibile digitare la stringa “add character robby” e un nuovo Kelvin comparirà davanti al giocatore. Aggiungendo un numero nella stringa, si indicherà la quantità di nuovi personaggi da aggiungere.

Alcuni utenti hanno trovato il modo per cambiare l’approccio alla raccolta di risorse in Sons of the Forest grazie ad un esercito di Kelvin

Lo stesso approccio può essere utilizzato per far spawnare Virginia, la ragazza mutante che aiuterà il giocatore dopo aver conquistato la sua fiducia. Grazie a questo esercito di aiutanti sarà molto più semplice ottenere risorse in Sons of the Forest per la costruzione dei vari rifugi o dei progetti più avanzati. L’unico vero problema è che non sarà possibile comandare tutti i Kelvin contemporaneamente.

Gli ordini dovranno essere impartiti singolarmente a ciascuno e questo potrebbe risultare noioso. Tuttavia, con un esercito di Kelvin ai propri ordini è possibile disboscare la foresta in pochissimo tempo e ottenere tutto il legname necessario per costruire la propria casa dei sogni e migliorare il proprio rifugio.