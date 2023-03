NASA, la nuova tuta degli astronauti per andare sulla Luna è spaziale

La NASA ha recentemente presentato al pubblico la nuova tuta spaziale con nuove tecnologie e obiettivi che gli astronauti indosseranno per esplorare la Luna nel quadro del programma Artemis.

NASA: quali sono le caratteristiche della tuta?

La nuova tuta è stata progettata per aumentare la mobilità degli astronauti che lavorano sulla superficie lunare, principalmente per la missione Artemis III, che vedrà la prima donna e la prima persona di colore mettere piede sulla Luna.

Il prototipo della tuta è stato svelato durante un evento il 15 marzo. È di colore grigio scuro ed è stato disegnato dalla costumista Esther Marquis, che ha lavorato alla serie TV “For All Mankind”, ma la tuta vera e propria sarà bianca per ragioni termiche (la NASA ha testato le tute anche sott’acqua).

“L’importante collaborazione tra la NASA e Axiom è fondamentale per far atterrare gli astronauti sulla Luna e mantenere la leadership americana nello spazio. Si basa sugli anni di ricerca e competenza della NASA“, ha affermato l’amministratore della NASA, Bill Nelson, in una dichiarazione.

Il nuovo prototipo, chiamato Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), si basa su modelli precedenti sviluppati dall’agenzia per il prototipo Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU). Lo sviluppo si è concentrato sui requisiti termici per affrontare le basse temperature del polo sud lunare, oltre a migliorare la mobilità e la sicurezza degli astronauti.

