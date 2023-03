Huawei: il nuovo pieghevole sarà diverso dal precedente

Il colosso cinese Huawei continua a dimostrare di voler essere presente nel mercato degli smartphone, nonostante non stia più vivendo la popolarità di prima.

In questo momento sta preparando il lancio di nuovi modelli top di gamma tra cui anche Huawei P60 e la nuova generazione di smartphone pieghevoli con Mate X3. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Huawei prepara il lancio del nuovo pieghevole Mate X3

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli proprio in merito a Huawei Mate X3, grazie alle ultime novità condivise su Twitter da Ross Young. Il noto esperto di display per smartphone ha infatti condiviso quali dovrebbero essere le peculiarità del display di Mate X3. Secondo Young, il nuovo Huawei Mate X3 avrà un display interno principale con un’ampia diagonale da 7,85″, mentre il display esterno avrà una diagonale da 6,45″.

Inoltre, per la prima volta nella sua storia Huawei userà un display pieghevole LTPO Ultra Thin Glass. E sembra anche che i volumi di produzione richiesti da Huawei per i display, e di conseguenza per lo smartphone, sarebbero alti.

E inoltre, sembra che Huawei riponga particolare fiducia nel suo appeal sul mercato, visto che ha ordinato un ampio volume di componenti. Staremo a vedere se avverrà lo stesso per l’eventuale commercializzazione in Europa del dispositivo. Vi ricordiamo che il lancio per il mercato cinese è programmato al prossimo 23 marzo, nello stesso evento in cui verranno lanciati i nuovi Huawei P60. Non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo.