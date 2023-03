Eurospin vuole essere una delle prime realtà del nostro territorio, per questo motivo ha deciso di rinnovare la sfida nei confronti degli altri rivenditori, mediante il lancio di una promozione quasi unica, arricchita da prezzi bassi ed esclusivi, e la possibilità di accedervi da qualsiasi negozio.

Avete capito bene, se volete risparmiare al massimo, non dovete preoccuparvi di nulla, ma sarete costretti a recarvi personalmente in un punto vendita, senza differenze particolari in merito alla regione di appartenenza, o altri vincoli. I prodotti sono tutti commercializzati no brand, con garanzia di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica.

Eurospin, nuovi sconti e prezzi mai visti prima d’ora

Se volete risparmiare da Eurospin avete tempo fino al 26 marzo, le scorte non dovrebbero essere limitate, ma come al solito consigliamo di prendere rapidamente una decisione, poiché in caso contrario vi potreste ritrovare in difficoltà con il reperimento delle unità desiderate. Il prodotto più interessante dell’intera selezione è senza dubbio lo smartwatch multifunzione, disponibile a 17,99 euro, e caratterizzato dalla presenza di display LED a colori completamente touchscreen.

Volendo spendere al massimo 64,99 euro, per l’acquisto di un ferro da stiro a serbatoio, si possono incrociare numerosi sconti speciali, applicati sulla spazzola, la piastra o l’asciugacapelli, rispettivamente in vendita a 39, 26 e 22 euro, senza comunque dimenticarsi di una comoda scopa elettrica 2in1, il cui prezzo finale di 59 euro la rende quasi un best buy.