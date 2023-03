PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi inclusi a marzo

Ritorna l’appuntamento mensile con le ultime novità in ambito gaming del colosso giapponese Sony. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi per questo mese nei piani in abbonamento ai servizi PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium.

Sony rivela ufficialmente i videogiochi di marzo inclusi con PlayStation Plus Extra e Premium

Ogni mese il colosso giapponese Sony offre ai suoi abbonati la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di videogiochi senza costi extra. Come già accennato, in particolare, in queste ore l’azienda ha rivelato quali sono i videogiochi a cui potranno accedere tutti gli abbonati ai vari servizi di PlayStation Plus.

Per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra, nello specifico, sono ora disponibili ben 14 videogiochi. Tra questi, troviamo la nota raccolta Uncharted, Raccolta L’eredità dei ladri. Ecco qui di seguito i titoli:

• Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri

• Tchia

• Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

• Ghostwire Tokyo

• Life Is Strange: True Colors

• Immortals Fenyx Rising

• Life is Strange 2

• Dragon Ball Z: Kakarot

• Street Fighter V Champion Edition

• Untitled Goose Game

• Final Fantasy Type-0 HD

• Rage 2

• Neo: The World Ends with You

• Haven

Per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium, invece, sono ora disponibili tre videogiochi. Si tratta nello specifico di:

• Ridge Racer Type 4

• Ape Academy 2

• Syphon Filter: Dark Mirror

Ricordiamo che qualche giorno fa sono stati rivelati dal colosso giapponese Sony anche i videogiochi inclusi con PlayStation Plus Essential. Si tratta in particolare di:

• Battlefield 2042

• Minecraft Dungeons

• Code Vein