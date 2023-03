PlayStation Plus super scontanto addirittura a 1 euro

Per tutti gli amanti e appassionati del mondo del gaming è arrivata un’opportunità davvero interessante. Soltanto fino ad oggi, in particolare, il colosso giapponese Sony ha ufficializzato una nuova promozione con cui è possibile ottenere l’abbonamento a PlayStation Plus ad un prezzo assurdo di 1 euro.

PlayStation Plus, abbonamento ad 1 euro grazie alla nuova promo

In questi ultimi giorni il noto colosso giapponese Sony ha reso disponibile una promozione super interessante. Come già accennato, infatti, tutti gli interessati potranno sottoscrivere l’abbonamento al servizio PlayStation Plus ad un prezzo sensazionale di appena 1 euro. Come riportato sul sito ufficiale di Sony, si tratta dell’abbonamento a PlayStation Plus Essential e questo costo sarà valido per un mese.

Oltre a questo, anche gli altri piani in abbonamento sono al momento offerti con sconti sensazionali. Il piano a PlayStation Plus Extra, infatti, è disponibile ad un prezzo scontato di 3 euro per un mese. Il piano in abbonamento a PlayStation Plus Premium, invece, è al momento disponibile ad un costo scontato di 5 euro, sempre per un mese. La promozione è al momento valida soltanto per i piani mensili. I prezzi dei piani di 3 e 12 anni rimarranno invece invariati.

Si tratta senza ombra di dubbio di una opportunità davvero eccezionale che non si può lasciare scappare. Tuttavia, la promozione sarà valida soltanto fino alla giornata di oggi 5 marzo 2023. Per questo motivo, tutti gli interessati dovranno affrettarsi per sottoscrivere alla svelta uno di questi abbonamenti a dei prezzi favolosi. Ricordiamo che questi abbonamenti danno accesso a tanti vantaggi di rilievo.