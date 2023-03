Samsung Galaxy S23 FE potremmo non vederlo mai arrivare

Siamo ormai un po’ tutti in attesa del nuovo Samsung Galaxy S23 FE, anche se purtroppo, questo modello potrebbe non arrivare mai secondo le ultime indiscrezioni.

La notizia è stata riportata dal noto leaker Roland Quandt che, su Twitter, ha scritto che quest’anno il colosso sud coreano non lancerà questo modello. Al momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 FE potrebbe non arrivare mai

Solamente qualche settimana fa hanno iniziato a circolare moltissime indiscrezioni che riguardano Samsung Galaxy S23 FE. Sembrava che il dispositivo fosse equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, quindi un “passo indietro” rispetto agli altri modelli della gamma che possono contare sul nuovo Snapdragon 8 Gen 2. Si sbilanciò sulle tempistiche di lancio, invece, la testata coreana Hankooki, che scrisse che il telefono sarebbe stato lanciato nella seconda metà del 2023.

Insomma, notizie discordanti che, però, sembrano confermare l’indecisione di Samsung sul futuro di questa linea di dispositivi. I dubbi, così come già scritto in passano, sembrano riconducibili, almeno in parte, alla tiepida accoglienza ricevuta da Galaxy S21 FE. Questo modello, infatti, non fu in grado di replicare il successo di Galaxy S20 FE.

Il Galaxy S22 FE, poi, saltò anche per altri motivi, a partire dalla carenza di chip e dalla recessione economica globale, che convinse il produttore a tenere in standby questa linea. Non ci resta che attendere per scoprire se il dispositivo in questione arriverà o meno.