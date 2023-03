Motorola Moto G73 è ufficiale in India, ecco le caratteristiche

Il produttore di smartphone Motorola ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone medio di gamma. Si tratta in particolare del nuovo Motorola Moto G73 e sarà disponibile all’acquisto a partire dal 16 marzo 2023. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Motorola presenta ufficialmente in India il nuovo Motorola Moto G73

Motorola ha da poco ampliato il suo catalogo di smartphone. Come già accennato, infatti, l’azienda ha da poco presentato il nuovo Motorola Moto G73. Si tratta di un dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Il suo design ricalca leggermente quanto fatto dall’azienda con i precedenti modelli.

Troviamo infatti sul fronte un ampio display con un piccolo foro centrale. Sul posteriore, invece, lo smartphone presenta due sensori fotografici, di cui uno principale da 50 MP e uno grandangolare da 8 MP. Per quanto riguarda il display, ci troviamo di fronte ad un pannello con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Ad alimentare lo smartphone è presente un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 930 ed è supportato da un unico taglio di memoria comprendente 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. La batteria è invece da 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 30W. Il sistema operativo, infine, è Android 13.

Prezzo e disponibilità

Come già detto in apertura,il nuovo mid-range Motorola Moto G73 sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano a partire dal 16 marzo 2023. Il suo prezzo di vendita sarà di circa 220 euro al cambio attuale.