Volkswagen, l’azienda entro il 2030 produrrà solamente auto elettriche

Il Gruppo Volkswagen ha deciso di accelerare ulteriormente il processo di elettrificazione delle sue auto, fissando un nuovo obiettivo ambizioso: entro il 2030, l’80% delle auto vendute in Europa saranno 100% elettriche. In precedenza, questo era fissato al 70%, ma il gruppo ha deciso di spingere ancora di più per raggiungere il suo obiettivo e spodestare Tesla dal ruolo di leader del mercato elettrico.

Volkswagen: in futuro non ci saranno più auto a benzina o diesel

Questa accelerazione verso l’elettrificazione si verifica mentre in Europa si discute sull’opportunità o meno di includere i carburanti sintetici nella battaglia green del 2035. Tuttavia, l’industria ha già deciso la strada da intraprendere, e dopo il 2030 potrebbe diventare molto difficile trovare nuove auto a benzina o diesel.

Volkswagen ha impostato obiettivi diversi per il resto del mondo, fissando l’asticella al 50% per le vendite elettriche. Tuttavia, essendo un gruppo europeo che deve vendere anche in USA e Cina, questo obiettivo è più che onesto e non sarà semplice da raggiungere. Per prepararsi alla rivoluzione, il Gruppo ha già presentato la nuova ID.3 2024, e la ID.7 è sempre più vicina alla produzione. In attesa anche della ID.2 compatta, il futuro sembra molto promettente per l’industria automobilistica.

La decisione di Volkswagen di accelerare ulteriormente il processo di elettrificazione delle sue auto è stata determinata da diversi fattori. In primo luogo, l’aumento dei prezzi del petrolio e la crescente preoccupazione per l’impatto ambientale dei combustibili fossili hanno spinto l’industria automobilistica verso nuove tecnologie più sostenibili. Inoltre, l’UE ha fissato obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di CO2 delle auto. Entro il 2030, le auto a benzina e diesel dovranno emettere il 55% in meno di CO2 rispetto ai livelli del 2021.