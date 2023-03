Il RIPETITORE migliore per il WI-FI in tutta la casa è di Xiaomi, costa 11 euro

Il mondo Amazon è perfetto soprattutto per coloro che vogliono acquistare accessori vicini al mondo dell’informatica. Se in casa vostra il Wi-Fi non arriva in alcune zone, potresti optare per un ripetitore molto quotato, ovvero quello di Xiaomi che oggi è in sconto.

Il ripetitore Wi-Fi più interessante del momento è quello che forse costa meno: ad offrire su Amazon è proprio Xiaomi

Il ripetitore Wi-Fi che viene prodotto dalla celebre casa cinese, porta delle caratteristiche ottime al suo pubblico. Innanzitutto il design risulta estremamente pulito e caratterizzato dalla classica forma che contraddistingue i ripetitori per la rete Wi-Fi. Di certo risulta molto più attuale e al passo con i tempi rispetto a tanti altri aggeggi che sembrano essere rimasti indietro di qualche anno.

Grazie alle due potenti antenne esterne, la copertura risulta molto ampia e le prestazioni migliorate rispetto al passato. Tutto questo consente quindi alla vostra rete wireless di estendersi in maniera omogenea nelle zone della casa dove non c’è copertura Internet. È compatibile con tantissimi router di vario genere e inoltre si possono gestire le impostazioni di rete tramite l’applicazione ufficiale.

Il prezzo da spendere se volete portarlo a casa direttamente da Amazon è quello ribassato del 20%: solo 11,99 €. Per acquistarlo adesso dovete solo aggiungerlo al carrello Amazon.