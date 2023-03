GTA Online, svelata la data di uscita della seconda parte del DLC Los Santos Drug Wars

La saga di Los Santos Drug Wars, il nuovo DLC di GTA Online si prepara a raggiunge la sua incredibile conclusione. Dopo aver rilasciato la prima parte nei mesi scorsi, Rockstar Games si sta preparando a pubblicare anche la seconda metà.

Come sempre, gli sviluppatori hanno creato una trama ricca di eventi che renderanno unica e psichedelica la storyline di The Last Dose. Dax aveva previsto che ci sarebbero state ripercussioni per tutte le azioni intraprese nella precedente avventura e ora i Fooliganz dovranno difendersi da orde di nemici.

Il DLC introduce cinque nuove missioni che permetteranno di scoprire i retroscena più oscuri sul traffico di droga a Los Santos. Tutti i giocatori di GTA Online potranno divertirsi con le nuove missioni a partire dal 16 marzo.

Rockstar Games ha svelato la data di uscita della seconda parte del DLC di GTA Online intitolato Los Santos Drug Wars

Ricordiamo che le missioni di Los Santos Drug Wars sono disponibili per tutti i giocatori di GTA Online attivi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Per avviare questo nuovo business è necessario incontrare Nervous Ron Jakowski e i Fooliganz nella Contea di Blaine.

Solo così sarà possibile sbloccare il primo capitolo del DLC Los Santos Drug Wars intitolato The First Dose. Una volta completate queste prime missioni sarà possibile continuare la storia con The Last Dose.

Queste avventure sbloccheranno una nuova serie di personaggi inediti, nuove attività e la possibilità di avviare un nuovo business. Infatti, sarà possibile creare il proprio laboratorio di droga su ruote e spacciare su tutto il territorio di Los Santos. Inoltre, si otterrà l’accesso alla sede centrale di The Freakshop e l’opportunità di aggiornare il nuovo Brickade 6×6 in un laboratorio di acido mobile completo.