GTA 6, svelati alcuni dettagli che non faranno piacere ai giocatori

Rockstar Games non si è ancora espressa sull’uscita di GTA 6. Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto non ha una data di rilascio ufficiale. Ormai sono passati dieci anni dall’ultimo gioco e gli appassionati chiedono a gran voce delle novità.

Che la software house stia sviluppando il titolo è cosa certa tuttavia, non si sa quanto il nuovo gioco arriverà su PC e console. Considerando che GTA V e GTA Online muovono ancora milioni di dollari, è chiaro che Rockstar Games non ha fretta a pubblicare il prossimo titolo della serie.

Stando a quanto rivelato da alcuni report, nel corso di quest’anno potrebbero arrivare maggiori dettagli. Infatti, il noto insider di Tez2 ha suggerito che il titolo sarà rilasciato nel corso del 2024, più esattamente verso Natale.

Rockstar Games sta faticando più del previsto per lo sviluppo di GTA 6 ma le imminenti scadenze porteranno a prendere decisioni difficili

Inoltre, per raggiungere questo obiettivo, gli sviluppatori ricorreranno ad una pratica che potrebbe deludere i fan. Rockstar Games potrebbe tagliare porzioni del gioco finale per rispettare la tempistica prefissata.

Secondo le fonti di Tez2, Take2 Interactive (la società che controlla Rockstar Games) non può ritardare ulteriormente il lancio di GTA 6. Ecco quindi che la software house potrebbe tagliare parti di gioco per creare un gioco semi-completo che possa arrivare sugli scaffali. Le parti rimosse potrebbero essere rilasciate in seguito.

In questo modo, si andrebbero a creare potenziali DLC e aggiornamenti futuri sfruttando parti del gioco inizialmente previsti per la versione completa. Le espansioni non andranno a creare un’esperienza aggiuntiva ma rappresenteranno parti di storia che non è stato possibile sviluppare per tempo.

Inoltre, sempre Tez2, sostiene che se Rockstar Games non dovesse rispettare la scadenza del 2024, il gioco potrebbe slittare al 2025. A rendere complicato lo sviluppo del gioco è stato lo smart working e le difficoltà di Rockstar Games a riportare gli sviluppatori in ufficio.