Hogwarts Legacy è solo l’inizio, Warner Bros vuole espandere il Wizarding World

Il franchise di Harry Potter sta vivendo un nuovo periodo d’odo e Warner Bros vuole espandere ulteriormente i confini del Wizarding World. Il successo di Hogwarts Legacy ha, di fatto, riportato l’interesse sul mondo magico e l’azienda ha intenzione di creare nuove storie.

Non c’è dubbio che il franchise cinematografico di Harry Potter sia uno dei più redditizi della Warner Bros. Il lancio di Hogwarts Legacy ha confermato che i fan sono ancora ancora interessati ad esplorare questo vasto mondo.

Come riferito da GamesRadar, Warner Bros sembra riporre molte speranze nell’espansione del Wizarding World di Hogwarts Legacy. Durante un intervento alla conferenza degli investitori di Morgan Stanley, Gunnar Wiedenfels, CFO della Warner Bros, ha suggerito che il titolo per PC e console ha dimostrato che ci sono tante opportunità per espandere il franchise.

Il successo di Hogwarts Legacy sta permettendo a Warner Bros di pianificare nuove avventure per espandere ulteriormente il Wizarding World

Gunnar Wiedenfels ha poi continuato: “Abbiamo il nuovo tour di Harry Potter in arrivo a Tokyo a metà anno. In poche parole, penso che questo approccio aziendale unificato, unito ad una grande leadership nelle singole unità aziendali e ad una gestione coordinata del franchise sia, probabilmente, una delle più grandi opportunità aziendali“.

Inoltre, il presidente di WB Games, David Haddad, ha rivelato a Variety: “Il nostro obiettivo è continuare a utilizzare la nostra incredibile biblioteca di franchise Warner Bros. Discovery mentre sviluppiamo la nostra futura serie di giochi“.

Emerge chiaramente la voglia di investire nel franchise di Harry Potter e continuare a costruire le fondamenta di un Wizarding World sempre più vasto. Questa non può che essere una buona notizia per tutti gli appassionati del maghetto e delle storie create dalla penna di J. K. Rowling