Le occasioni disponibili da Expert sono davvero una bomba, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere poco o niente sull’acquisto di nuovi dispositivi elettronici, riuscendo così a risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Coloro che vogliono accedere agli sconti non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, oltre che naturalmente sul sito ufficiale dell’azienda, soluzione ideale per accedervi senza sporcarsi le mani, ed allo stesso tempo goderne stando comodamente seduti sul divano di casa propria (attenzione però, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione).

Expert, la campagna promozionale è incredibile

Expert vince sulla concorrenza con il lancio di un bellissimo volantino SottoCosto arricchito con prezzi economici e dal risparmio assicurato, attenzione però alle disponibilità, poiché le scorte potrebbero terminare prima del previsto, sopratutto se considerate che risulta essere acquistabile il bellissimo Galaxy S23, ad un prezzo di “soli” 859 euro.

In caso contrario consigliamo comunque di mettere le mani su modelli più economici, quali possono rientrare nei 400 euro di spesa, ottenendo in cambio i vari Oppo A96, Honor X7, Redmi Note 11, Galaxy A23, Oppo Reno8 Lite, Realme C31, Motorola Moto E22 e similari. Tutti questi sconti sono attivi per un periodo temporalmente limitato, ed allo stesso tempo riguardano modelli accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, con annessa variante no brand per ricevere gli aggiornamenti molto più tempestivamente.