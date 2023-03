Un ottimo notebook HP può essere acquistato ad un prezzo decisamente conveniente su Amazon, il risparmio è importante, se considerate che il modello con processore AMD Ryzen 5300U, richiederà un esborso di soli 349 euro per il suo acquisto definitivo.

Notebook HP in promozione, il suo costo è davvero ridotto

Il prezzo di 349 euro, in promozione del 36% rispetto ai 549 euro previsti di listino, è applicato direttamente a QUESTO LINK per il modello HP 15s-eq2008sl, un notebook da 15,6 pollici dalle discrete prestazioni generali, commercializzato nella colorazione argento, con chassis realizzato quasi interamente in plastica.

Volendo osservare da vicino la scheda tecnica, notiamo prima di tutto la presenza del processore AMD Ryzen 3 5300U, un SoC di fascia media abbastanza performante, affiancato da 8GB di RAM DDR4 ed un hard disk interno da 256GB, o meglio un SSD, con scheda grafica integrata direttamente sulla scheda madre. La connettività wireless è rappresentata dal WiFi e bluetooth, il sistema operativo è Windows 11, da notare la presenza di una webcam con risoluzione HD, ma soprauttto di un lettore di schede SD sul lato del dispositivo stesso.

L’offerta è attiva per un periodo di tempo limitato, come al solito vi invitiamo a prendere una decisione il più rapidamente possibile, in modo da poter approfondire sin da subito la conoscenza del prodotto, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori.