Vodafone, ecco le migliore offerte telefoniche a marzo 2023

In Italia, con quattro diversi operatori fisici, gli utenti hanno a disposizione numerose offerte telefoniche, ma spesso complesse e poco trasparenti. Il nostro obiettivo è fornire una panoramica delle migliori offerte telefoniche con minuti, SMS e traffico dati internet, per aiutarvi a scegliere rapidamente quella più adatta alle vostre esigenze. Poiché le offerte telefoniche cambiano frequentemente, soprattutto dopo il lancio del roaming europeo gratuito e durante i periodi di vacanza, vi forniamo le migliori offerte del mese di marzo 2023.

Vodafone offre numerose opzioni, ma le migliori offerte si trovano sotto forma di Offerte Vodafone. Tra queste, segnaliamo Vodafone Infinity e Vodafone Infinity Black Edition, ideali per i consumatori che cercano un servizio senza preoccupazioni. Family+ di Vodafone è una scelta conveniente per le famiglie, mentre Vodafone Remix Junior Unlimited Shake è stata creata pensando ai clienti più giovani. Vodafone RED Max è una soluzione economica per i clienti di età inferiore ai 25 anni.

Offerte telefoniche Vodafone

Per 24,99 euro al mese, Vodafone Infinity offre chiamate nazionali ed europee illimitate, SMS illimitati verso qualsiasi numero, 1.000 minuti di chiamate internazionali, 1 GB di traffico dati internazionale 5G, Vodafone Club+ con SmartPay integrato e traffico dati 5G illimitato con velocità fino a 2 Mbps. Vodafone Infinity Black Edition offre le stesse caratteristiche di Vodafone Infinity ma include anche chiamate illimitate verso numeri extraeuropei e 1 GB di dati 5G internazionali.

Vodafone Family+ di Vodafone, a 9,99 euro al mese, offre minuti voce illimitati, SMS illimitati e traffico dati internet 5G illimitato per tutta la famiglia. Vodafone Remix Junior Unlimited Shake, al prezzo di 9,99 euro al mese, offre 100 GB di traffico dati internet 5G ad alta velocità, minuti voce illimitati verso qualsiasi numero nel Regno Unito o in Europa, SMS illimitati verso chiunque, iscrizione a Vodafone Club con SmartPay e la rete sicura di Vodafone. Infine, Vodafone RED Max Under 25, al costo di 9,99 euro al mese, permette ai clienti di età inferiore ai 25 anni di effettuare chiamate illimitate verso qualsiasi numero nel Regno Unito o in Europa ed inviare SMS illimitati verso qualsiasi numero.