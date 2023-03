Vodafone lancia nuova campagna pubblicitaria per la rete fissa

Vodafone ha recentemente presentato una nuova campagna pubblicitaria per la rete fissa, con tanto di spot televisivo che offre il servizio Fibra a basso costo per gli attuali utenti della rete mobile. Un nuovo spot televisivo per Vodafone Fiber è stato trasmesso da qualche giorno sulle principali reti, ed è stato condiviso per la prima volta sui social media dell’operatore il 3 marzo 2023, con la seguente descrizione: “Vodafone Fiber è affidabile e indistruttibile, così puoi guardare ogni partita in HD senza interruzioni. Se sei già abbonato al nostro servizio mobile, avrai una tariffa scontata per il mese di marzo”.

Nonostante l’annuncio di una “tariffa speciale” per il mese di marzo 2023, le attuali promozioni Vodafone per la rete fissa per i già abbonati al servizio mobile sono invariate rispetto alle proposte del mese precedente, quindi i prezzi partono da 19,90 euro al mese (a seconda del pubblico di riferimento) come negli ultimi anni.

Offerta Fiber a basso costo per abbonati al servizio mobile

Secondo le note pubblicitarie di Vodafone, l’offerta rimarrà attiva fino al 31 marzo 2023. Il sito web dell’operatore o la sezione “Offerte per te” del sito “Fai da te” sono luoghi comuni per trovare questo tipo di offerte personalizzate. Anche i clienti che accedono al sito web dell’operatore tramite un dispositivo mobile Vodafone possono essere destinatari di un’offerta personalizzata. I clienti possono richiedere una telefonata gratuita da parte di uno specialista Vodafone sia online che tramite l’app My Vodafone.

In alcune circostanze, è possibile recarsi in un negozio Vodafone e verificare se è in corso un’offerta senza ricevere alcuna notifica. Per concludere, vale la pena notare che la pagina delle offerte di rete fissa del sito web di Vodafone indica ancora che i già clienti di rete mobile possono ottenere l’offerta di rete fissa Internet Unlimited a un prezzo scontato a partire da 22,90 euro al mese, anche se invita i clienti a scoprire il prezzo personalizzato attraverso un contatto telefonico gratuito.