Ferrari ha scelto di celebrare il proprio fondatore Enzo Ferrari nel giorno dell’anniversario della sua nascita, il 18 febbraio. Il Drake ha cambiato per sempre il mondo dell’auto e del motorsport, imprimendo il proprio nome nella storia.

Nato nel 1898, e nonostante siano passati 125 anni dalla sua nascita, il mito di Enzo Ferrari è ancora vivo. Da semplice meccanico appassionato di auto, è riuscito a trasformare il suo amore per le corse nel marchio più desiderato al mondo.

Ecco quindi che la casa di Maranello vuole celebrare la sua vita e le sue imprese nel miglior modo possibile. In onore ai 125 anni dalla sua nascita, l’azienda ha pubblicato un video di 125 secondi che ripercorre i momenti salienti del Drake e della Ferrari.

Ferrari celebra i 125 anni dalla nascita del proprio fondatore con un video che riassume i punti cardine della storia del Cavallino Rampante

Gli appassionati e i Tifosi potranno ammirare alcune immagini storiche e avvincenti. Il video mostra la prima gara di Enzo Ferrari nel 1919, la fondazione della Scuderia Ferrari e anche il lancio della vettura che porta il suo nome.

Sono ricordi indelebili nella memoria del motorsport la prima vittoria alla 24 Ore di Le Mans e la prima vittoria in F1 nel 1951. Nel 1962 si assiste al debutto della vettura sicuramente più iconica del Cavallino Rampante, la 250 GTO.

Passando alle supercar, come non citare la Ferrari F40, che rappresentava l’apice del sogno di Enzo in termini di estetica e performance. Passando a tempi più recenti, sono delle pietre miliari il Gran Premio numero 1.000 in Formula 1 o il ritorno nella massima categoria del mondiale endurance con la 499P. Senza dimenticare le nuove supercar stradali che fanno sognare gli appassionati di motori in tutto il mondo.