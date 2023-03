Ferrari inaugura la mostra Game Changers dedicata ad Enzo Ferrari e all’innovazione

La Ferrari è un’azienda automotive spinta da alcuni valori mutuati direttamente dal proprio Fondatore. La passione, la voglia di guardare ad futuro, la ricerca dell’innovazione anche a costo di creare strade mai percorse prima sono caratteristiche che descrivono perfettamente Enzo Ferrari.

Questi elementi sono evidenti sin dalla prima vettura realizzata dal Cavallino Rampante, la 125 S del 1947. Questo veicoli poteva vantare linee di design inedite e un motore V12 leggero e potente. Da allora, il brand ha presentato e costruito una lunga serie di vetture che, di fatto, hanno cambiato la storia del mondo dell’automobile.

Ecco quindi che l’azienda ha voluto realizzare una mostra dedicata al proprio Fondatore e alla continua innovazione che contraddistingue il brand di Maranello. Presso il Museo Enzo Ferrari di Modena è attiva la mostra “Game Changers”.

Con un allestimento inedito e attraverso alcune delle auto più significative del Cavallino Rampante, sarà possibile scoprire la storia del brand. Il tema cardine della mostra è certamente il valore dell’innovazione.

La mostra intitolata Game Changers racconta la storia del marchio, l’importanza del suo fondatore Enzo Ferrari ma soprattutto il valore dell’innovazione

Sarà possibile scoprire i veicoli più rivoluzionari sotto vari punti di vista. Infatti, si andrà ad analizzare il design più avanguardistico, le applicazioni tecnologiche più innovative, l’evoluzione delle performance e la continua ricerca e sviluppo. Non bisogna dimenticare che oltre alle vetture stradali Ferrari è attiva nel motorsport e nel granturismo, altre due anime fondamentali per la Casa.

I visitatori potranno ammirare vetture uniche e leggendarie come la 375 MM, disegnata da Pinin Farina nel 1952 e la 166 MM, la prima barchetta con carrozzeria realizzata di alluminio. Sarà presente anche la 400 Automatic, la prima graturismo 2+2 del 1976 dotata di trasmissione automatica. Come non citare la Ferrari F1-89, la prima monoposto in assoluto con trasmissione elettroidraulica.

Passando a vetture più moderne, non sfigura la Ferrari FXX del 2005, la prima serie speciale creata esclusivamente per la pista. Infine, l’ultimo game-changer in ordine di tempo è la Purosangue. Si tratta della prima volta che il primo SUV di Maranello viene mostrato al pubblico.

Ricordiamo che la mostra è allestita presso il Museo Enzo Ferrari di Modena. Gli appassionati e i curiosi potranno scoprire il mondo del Cavallino Rampante e del suo Fondatore a partire dal 18 febbraio 2023. La mostra sarà disponibile fino al 17 febbraio 2024.