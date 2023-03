Soundbar Panasonic in sconto assurdo su Amazon, la nuova campagna promozionale lanciata dall’azienda fa impazzire tutti gli utenti che sono alla ricerca del migliore rapporto qualità/prezzo possibile, almeno in confronto ai listini che circolano nel periodo corrente.

Soundbar Panasonic in promozione

I prezzi delle soundbar sono ultimamente davvero crollati, come nel caso del modello di casa Panasonic, più precisamente l’SC-HTB200EGK, un terminale di fascia medio-bassa, oggi acquistabile dal consumatore finale a soli 65,55 euro, grazie allo sconto del 45% rispetto al listino di 119 euro (ACQUISTATELO QUI).

Una cifra decisamente conveniente se confrontata con quelle che sono le prestazioni del dispositivo in questione, caratterizzato da una potenza di ben 80 watt, connettività bluetooth, che permette di utilizzare la soundbar alla pari di un altoparlante esterno, 2.1 canali (per avere il 5.1 è necessario spendere di più), e piena disponibilità di una buona connettività fisica, data la presenza di HDMI arc e input ottico nella parte posteriore.

Il design è compatto, è una soundbar che può tranquillamente essere posizionata quasi ovunque, è realizzata prevalentemente in plastica, con rivestimento opaco che non trattiene le impronte, né comunque si sporca facilmente, con tessuto che ricopre tutte le altre aree del prodotto. La spedizione, come al solito del resto, viene gestita da Amazon, con rapida consegna presso il domicilio senza costi aggiuntivi per l’utente finale stesso.