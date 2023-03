L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico fino al prossimo 30 marzo 2023.

Questa iniziativa permette ai propri clienti di ricevere fino a 50 euro di rimborsi cumulabili sul credito residuo per un massimo di 10 rimborsi. Ricordiamoci insieme come funziona.

Kena Mobile proroga Porta un Amico fino al 30 marzo

L’iniziativa è stata nuovamente prorogata, salvo ulteriori cambiamenti, fino al 30 Marzo 2023, data fino alla quale il codice invito potrà ancora essere utilizzato. Con Porta un Amico in Kena i clienti dell’operatore virtuale, con un’offerta attiva sulla propria SIM, possono invitare altri utenti tramite l’invio di un apposito codice.

Dopo aver ricevuto il codice, l’utente invitato potrà attivare un’offerta Kena, esclusivamente con portabilità del numero, inserendo quando richiesto il codice invito ricevuto. Per ogni nuova attivazione effettuata in questo modo, il cliente invitante ottiene un rimborso, attribuito come credito residuo, pari al valore dell’offerta sottoscritta, fino ad un massimo di 5 euro, erogato anche all’invitato, per un massimo di 10 rimborsi arrivando a 50 euro.

Il nuovo cliente può scegliere di attivare l’offerta in portabilità tramite diversi canali di vendita, come sul sito ufficiale dell’operatore, tramite l’App Kena, presso i negozi autorizzati o chiamando il Servizio Clienti 181. Dopo aver sottoscritto l’offerta, inoltre, il nuovo cliente Kena potrà condividere a sua volta il proprio codice con altri utenti, per poter ottenere ulteriori ricariche omaggio.