Gli enigmi sono una forma popolare di intrattenimento che coinvolge la risoluzione di indovinelli o rompicapi. Uno dei tipi di enigmi più intriganti è quello che richiede di individuare l’intruso in un gruppo, ovvero l’elemento che si differenzia rispetto a tutti gli altri.

In questo tipo di enigma, viene presentato un gruppo di elementi che condividono una caratteristica comune, ma uno di essi è diverso dagli altri. Lo scopo del gioco è identificare l’elemento che non appartiene al gruppo e spiegare perché.

Ad esempio, potrebbe essere chiesto di trovare l’intruso in un gruppo di numeri, dove tutti i numeri sono pari tranne uno che è dispari. Oppure, potrebbe essere chiesto di trovare l’intruso in un gruppo di parole, dove tutte le parole tranne una seguono una regola di ortografia o grammatica. O ancora si potrebbe trovare l’intruso in un immagine.

Questi enigmi sono così famosi e popolari poiché migliorano il ragionamento critico e di problem solving.

Trova l’orso in 6 secondi

Oggi vi proponiamo una di queste illusioni ottiche divertenti in cui bisogna cercare l’intruso in un’immagine costellata di elementi simili.

In questo caso specifico l’immagine rappresenta Babbo Natale alla ricerca di un intruso che si nasconde molto bene tra le sue renne. L’intruso non è altro che un orso che tenta di mimetizzarsi in un questa folta mandria di renne che sono caratterizzate dall’avere due manti di colori differenti e la presenza, in alcuni casi, di sciarpe colorate. Avete 6 minuti di tempo per aiutare Babbo Natale ad individuare l’orso, non deludetelo!