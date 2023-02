La nostra dieta è composta da grassi, carboidrati e proteine. Questi sono i tre ingredienti principali della dieta. Nel corso degli anni, abbiamo lottato per eliminare i grassi dagli alimenti. Ora, quel titolo appartiene ai carboidrati raffinati, che include prodotti a base di cereali raffinati.

La farina raffinata è solo uno degli alimenti nella lista dei carboidrati raffinati. E se non presti attenzione a ciò che mangi, probabilmente stai ricevendo una tonnellata di farina raffinata e altri carboidrati raffinati. Poiché la farina raffinata è uno dei prodotti più dannosi per la tua dieta, diamo un’occhiata a quanto fa male.

La farina raffinata causa uno squilibrio nell’intestino

Il tuo corpo ha un livello di pH naturale e il livello normale è a 7. Quando consumi cibi acidi, il tuo valore di pH cambia, causando uno squilibrio nell’intestino. Una dieta ricca di cibi acidi toglie il calcio dalle ossa, causando la perdita ossea. Una dieta altamente acida danneggia anche il tuo sistema immunitario naturale, rendendo il tuo corpo più suscettibile alle infezioni e più incline alle malattie.

Aumenta i livelli di zucchero nel sangue

Molte persone non lo sapranno, ma la farina raffinata è estremamente ricca di zuccheri trasformati. Gli alimenti a base di farina raffinata come la farina di frumento sono estremamente dannosi per il tuo corpo. Il grano contiene amilopectina A, un carboidrato facilmente convertibile in zucchero nel sangue. Solo una piccola dose di pane integrale aumenta la glicemia più di una barretta di cioccolato.

Infiammazione nell’intestino

il picco di zucchero nel sangue e l’aumento del livello di pH sono due ingredienti principali per avere un’infiammazione. Spesso, il risultato è la sindrome infiammatoria intestinale e la sindrome dell’intestino permeabile. L’infiammazione fa sì che il glucosio si accumuli nel sangue e quindi si attacchi alle proteine ​​nelle vicinanze. In poche parole, non raccogli i benefici delle proteine, che è la costruzione muscolare. Invece, le tue proteine ​​vengono sprecate.

Rallenta il metabolismo

Il motivo principale per cui consumiamo cibo è per ottenere energia. Il nostro corpo brucia il cibo per produrre energia. E più è facile per il nostro corpo abbattere il cibo, più energia otteniamo. Un metabolismo lento brucia pochi o nessun carboidrato e il risultato è l’accumulo di grasso. Quello che succede quando consumi farina raffinata è che i cibi non alimentano il tuo corpo, ma producono depositi di grasso. Il tuo metabolismo rallenta ancora di più e aumenti di peso.

Salute intestinale

Tutto si riduce alle lectine, un composto nei cereali che provoca infiammazione al rivestimento dell’intestino. Quando consumi carboidrati come la farina raffinata, perdi la fibra del tuo cibo. I carboidrati finiscono per essere rilasciati rapidamente e il tuo corpo non ottiene la fibra di cui ha bisogno per un sano movimento intestinale. E poiché non ci sono fibre nel sistema, il tuo corpo non può pulire i detriti dall’intestino.